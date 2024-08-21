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KÜLTÜR-SANAT
Eklenme tarihi: 21 Ağustos 2024 Çarşamba 09:59

Yıldız Sarayı'na ziyaretçi akını! 26 günde 200 bin kişi ziyaret etti

Sultan III. Selim zamanında yaptırılan ve Sultan II. Abdülhamid zamanında genişletilerek devlet sarayı haline getirilen Yıldız Sarayı, 26 günde 197 bin kişiyi ağırlayarak bir rekora imza attı.