Yaşadığı deprem felaketini sanatıyla anlattı! 'ARAFTA' ismini verdiği kişisel resim sergisini açtı

Depremin ardından ailesiyle Mersin'e yerleştiğini söyleyen Çalımlı, "Hayatımın en zor gecelerinden birisiydi. Ailemle birlikte evden zorla çıktık ama şanslıydık, hayatta kaldık. Öncelikle 6 Şubat depreminde yaşamını yitirenleri saygıyla anmak ve unutmamak istiyorum.

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Eserleri yapmamdaki en büyük motivasyon, unutmama isteği oldu. Sanatçı olarak duygularımı anlatmak istiyordum. Evimin durumunu da komşularımın duvarlarını da resmettim. Zor zamanlardı. İnşallah bir daha böyle felaketi yaşamayız" dedi.