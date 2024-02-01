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KÜLTÜR-SANAT
Eklenme tarihi: 1 Şubat 2024 Perşembe 14:47

Yaşadığı deprem felaketini sanatıyla anlattı! 'ARAFTA' ismini verdiği kişisel resim sergisini açtı

Hatay'daki depremde hasar gören binadaki evlerinden ayrılmak zorunda kalıp Mersin'e yerleşen Öğretim Üyesi Dr. Zeynep Gönülay Çalımlı, yaşanan felaketi yağlı boyayla tuvaline yansıtarak 'ARAFTA' ismini verdiği kişisel resim sergisini açtı.

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