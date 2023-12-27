Yalova'da saklamak için gömülen 3 mezar steli ele geçirildi! Korumaya altına alındılar

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Merkeze bağlı Safran köyünde, çukura gömülen tarihi eserleri fark eden vatandaşlar, jandarmaya ihbarda bulundu.

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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bu bölgede güvenlik önlemi alarak durumu müze yetkililerine bildirdi.

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Yalova Müze Müdürlüğü görevlilerince Roma dönemine ait olduğu anlaşılan 3 mermer mezar stelinin, başka bir bölgede su kuyusu için açılan kazı sırasında çıkarıldıktan sonra bu alana getirilip gömüldüğü tespit edildi.

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İş makinesi yardımıyla çıkarılan eserler, kamyonete yüklenerek Atatürk ve Çocuk Müzesi'nin bahçesine götürülmek üzere yola çıkarıldı.

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Eserler, müzenin bahçesine ulaşımla ilgili yaşanan sorun nedeniyle Altınova Belediyesi ekipleri eşliğinde Hersek Deltası Kara ve Sualtı Kazıevi'ne götürülerek muhafazaya alındı.

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Müzenin çevresindeki araziyi kiralayan firmanın bu alana geçiş izni vermediği, bu nedenle Yalova Müze Müdürlüğünce firma yetkilileri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu öğrenildi.

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Tarihi eserleri bularak başka bir alana gömdükleri öne sürülen kişilerin tespiti ve yakalanmalarına yönelik jandarma tarafından başlatılan çalışma sürüyor.