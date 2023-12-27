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KÜLTÜR-SANAT
Eklenme tarihi: 27 Aralık 2023 Çarşamba 17:29

Yalova'da saklamak için gömülen 3 mezar steli ele geçirildi! Korumaya altına alındılar

Yalova'da, su kuyusu için açılan kazıda bulunmasının ardından başka bir alana gömüldüğü belirlenen 3 mermer mezar steli, korumaya alındı.

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