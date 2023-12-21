  • $29,1534
  • 32,1336
  • 1906.79
  • 7661.53

Foto Galeri

KÜLTÜR-SANAT
Eklenme tarihi: 21 Aralık 2023 Perşembe 14:26

Yağlı boya raspasının altından çıktı! Tarihi camide heyecanlandıran görüntü

Çorum'da Selçuklu Sultanı 3'üncü Alaeddin Keykubat zamanında yapılan tarihi Ulu Cami'de restorasyon çalışmaları devam ederken yağlı boya raspasının altından kalem işi bezelemeler ortaya çıktı. Osmanlı kültürünü yansıtan ve yıllar önce sıvayla kapatıldığı anlaşılan motifler ve kalem işi bezemeler canlandırılması yapılarak aslına uygun olarak restore edilen camide yerini aldı.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.