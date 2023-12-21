Yağlı boya raspasının altından çıktı! Tarihi camide heyecanlandıran görüntü

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"Yağlı boya raspasının altından çıktı"





Kubbede yapılan çalışmalarla ilgili de açıklamalarda bulunan Alkaç, "Kubbedeki yağlı boyalar aslına uygun değildi. Tarihi eserlerde yağlı boya bulunmadığı için raspası yapıldı. Yağlı boya raspasının altından kalem işi bezelemeler ortaya çıktı. Burada ortaya çıkan kalem işleri ve bezemelerin canlandırılması yapıldı. Tüm çalışmalar aslına uygun yapıldı. Kubbe aslında yağlı boyaydı. Tarihi eserler yağlı boya olmaz. Altında kök boyalar kullanılarak özgün bezemeler ortaya çıktı. Bu bezemeler esas alınarak canlandırmalar yapıldı. Canlandırmalar Tokat Bölge Müdürlüğü'nün koordinesinde titizlikle gerçekleştirildi. Usta nakkaşlar, alanında uzman kişiler tarafından çalışmalar yürütülüyor. Gerekli görüldüğü yerde belgelemeler ve arşivlerde fotoğraflar bulunuyor. Çalışmalar şeffaf ve büyük bir titizlikle yürütülüyor" dedi.