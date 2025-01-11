Yabancı turistler Nemrut'a hayran kaldı! Başka yerde yok

''2 BİN 100 YILLIK SANAT ESERİ BAŞKA YERDE YOK''





Bu yıl havaların güzel geçmesini fırsat bilenler hava şartları fırsat verdikçe Nemrut'a çıkarak manzaranın tarihi mekanda tadını çıkartıyor. Depremden önce de Nemrut'a geldiğini belirten Kanadalı İş İnsanı Jonathan Wolfe, "İki yıl önce normal sezonda geldim. Alman iş ortağım Stefan Lohmann ile kalabalık bir ziyaretçi gurubu vardı. Karlı Nemrut Dağı resimleri beni cezbetti ve bir daha geldim. Bu mevsimde Nemrut bir başka güzel oluyormuş. Böyle manzarayı dünyanın hiç bir yerinde görme şansınız yok. Herkese tavsiye ediyorum. Tepeden Mezopotamya'ya bakan Nemrut Dağı'nı muhakkak havanın açık olduğu kış aylarında görün. Doğası büyüleyici, karlar arasında başlarını çıkaran 2 bin 100 yıllık sanat eseri dev tanrı heykelleri başka yerde yok" dedi.