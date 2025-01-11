Haberler
  • $35,4431
  • 36,354
  • 3064.7

Foto Galeri

KÜLTÜR-SANAT
Eklenme tarihi: 11 Ocak 2025 Cumartesi 15:59 |

Yabancı turistler Nemrut'a hayran kaldı! Başka yerde yok

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde antik çağın gözde uygarlığı olan Kommagene'nin UNESCO Dünya Kültür Mirası Nemrut Dağı anıtsal alanı, yılın her mevsimi ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Copyright 2025
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.