  • $28,9093
  • 31,4327
  • 1922.86
  • 8065.69

Foto Galeri

KÜLTÜR-SANAT
Eklenme tarihi: 4 Aralık 2023 Pazartesi 13:23

Van Gölü'nün çekilmesiyle ortaya çıktı! Koruma altına alındı

Yağışların azalması ve aşırı buharlaşma sonucu seviyesi düşen Van Gölü'nün kıyı kesimlerinde ortaya çıkan Selçuklu dönemine ait tarihi mezar taşları koruma altına alındı.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.