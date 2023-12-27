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KÜLTÜR-SANAT
Eklenme tarihi: 27 Aralık 2023 Çarşamba 13:35

Van Gölü'nden çıkarıldı! Yosun tutmuş Selçuklu şahideleri özenle temizleniyor

Yağışların azalması ve aşırı buharlaşma sonucu seviyesi düşen Van Gölü'nün kıyı kesiminde ortaya çıkan Selçuklu dönemine ait yosun tutmuş şahideler (mezar taşları), Van Müzesi laboratuvarında temizlenerek orijinaline uygun hale getiriliyor.

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