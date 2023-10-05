Tutankhamun'un Hazineleri' sergisi açıldı! Mısır tarihinde 'Çocuk Kral' olarak biliniyor

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3 bin 300 sene önce Mısır'da henüz çocuk yaşta tahta çıkan ve 18 yaşında hayatını kaybeden çocuk kral Tutankhamun'un hazinelerinden oluşan sergi, İstanbul Akvaryum Etkinlik Merkezi'nde meraklılarıyla buluştu.

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Açılışta konuşan İstanbul Akvaryum Genel Müdürü Dilek Çapanoğlu, 12 yıldır yerli ve yabancı çok sayıda ziyaretçiyi ağırladıklarının altını çizerek, deniz altı dünyasının birbirinden farklı varlıklarına ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

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Bu yıl ziyaretçi rekoru kırmayı hedeflediklerini dile getiren Çapanoğlu, dünya çapında farklı içeriklere sahip sergiler açtıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün burada kapılarını açtığımız Tutankhamun'un Hazineleri Sergisi de bunlardan biri. Önümüzdeki 3 ay boyunca açık kalacak sergiyle antik Mısır'ın en ünlü ve gizemli firavunlarından birini ziyaretçilerimizle buluşturacak olmaktan heyecan duyuyoruz. Toplam 1500 metrekare alanda, 15 farklı tema ile kurduğumuz sergi çerçevesinde Tutankhamun'un mezar odasından çıkarılan paha biçilmez 407 eserin birebir replikalarını yakından görmeyi ve hakkında bilgi alabilmeyi mümkün hale getirdik. İstanbul Akvaryum Etkinlik Merkezi olarak gelecek yıl itibarıyla dünya çapındaki farklı sergileri ülkemize getirmeye devam edeceğiz."

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"407 ESERİN BİRE BİR REPLİKALARI BULUNUYOR"

Serginin küratörü Mohamed Atef Abdek Shafi de mezarın Mısır'daki Krallar Vadisi'nde keşfedilişinin 100. yıl dönümüne özel olarak sergiyi İstanbul Akvaryum'da açtıklarını aktararak, "Mezarında bulunan tüm eşyaları som altından yapıldığı için Altın Kral olarak da anılan Tutankhamun için düzenlenen sergide, hazineden özel seçilen 407 eserin birebir replikaları bulunuyor" dedi.

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Sergideki replika eserlere de değinen Shafi, şu bilgileri verdi: "Sergide, değerli taşlarla süslenmiş dünyaca ünlü altın ölüm maskesi, üzerinde Mısır tanrıçaları İsis, Nephthys, Neith ve Selket tasvirlerinin bulunduğu tabut, tabutun içindeki mumya, altınla yaldızlanmış ahşaptan yapılmış yatak, savaş arabası, Tutankhamun'un eşi Kraliçe Ankhesenamun ile aşkını tasvir eden altın tahtı, çeşitli mobilyalar, at arabası, ok ve yay gibi silahlar, Anadolu'ya düşen bir meteordaki demirden yapıldığı için uzaydan gelen hançer olarak adlandırılan silah gibi ilginç eserler var."

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Mısır bilimcisi Perihan Sadıkoğlu ise katılımcılara sergiyi gezdirerek, Mısır medeniyeti ve Türk toplumu arasındaki benzerliklere değinerek, eserlerle ilgili bilgi verdi.

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"Gizemli Firavun Tutankhamun'un Hazineleri Sergisi", 3 ay boyunca her gün 10.00-20.00 saatleri arasında görülebilecek.

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ÇOCUK KRAL TUTANKHAMUN HAKKINDA

Mısır tarihinde "Çocuk Kral" olarak bilinen Tutankhamun, MÖ 1342-MÖ 1325'te yaşayıp, MÖ 1332-MÖ 1323'te hüküm sürdü.

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Adı "Amun'un yaşayan görüntüsü" anlamına gelen Tutankhamun, tahtı 8-9 yaşlarında devraldı. Zayıf yapılı, boyu yaklaşık 1.67 metre olduğu düşünülen kral, baston kullanımını gerektiren kemik nekrozu, skolyoz ve sol ayağındaki deformitenin yanı sıra çeşitli sağlık sorunlarına sahipti.