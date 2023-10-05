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KÜLTÜR-SANAT
Eklenme tarihi: 5 Ekim 2023 Perşembe 17:23

Tutankhamun'un Hazineleri' sergisi açıldı! Mısır tarihinde 'Çocuk Kral' olarak biliniyor

3 bin 300 sene önce Mısır'da henüz çocuk yaşta tahta çıkan ve 18 yaşında hayatını kaybeden çocuk kral Tutankhamun'un hazinelerinden oluşan sergi, İstanbul Akvaryum Etkinlik Merkezi'nde meraklılarıyla buluştu.

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