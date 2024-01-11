  • $30,0004
  • 32,9496
  • 1957.61
  • 7885.51

Foto Galeri

KÜLTÜR-SANAT
Eklenme tarihi: 11 Ocak 2024 Perşembe 15:41

Türkiye'den İngiltere'ye kaçırılan heykel yurda dönüyor! Milattan önce 6. yüzyıla ait

İngiltere'deki bir müzayedede satıldığı fark edilen milattan önce 6. yüzyıla tarihlenen Aydın'ın Milet Antik Kenti kökenli kore torsosu, Türkiye'nin girişimleriyle yurda gönderilmek üzere Türkiye'nin Londra Büyükelçiliğine teslim edildi.

Copyright 2024
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.