Türkiye'den İngiltere'ye kaçırılan heykel yurda dönüyor! Milattan önce 6. yüzyıla ait

Ertaş, Kültür ve Turizm Bakanlığının öncülüğünde Dışişleri, Adalet ve İçişleri Bakanlıklarının aktif çabalarıyla dünyanın her yerinde Türkiye'den kaçırılmış tarihi eserleri Türkiye'ye geri kazandırmak için çalıştıklarını belirtti.

İngiltere müzelerinden son dönemde kaybolan ya da çalınan eserlere ilişkin haberlere ilişkin de açıklama yapan Boz, şunları söyledi:





"Müzecilik dünya genelinde zor bir iştir. İnsanın dahil olduğu bir süreçte her türlü olasılığı gözetmek gerekir. Bu durumda müzelerde iyi bir risk yönetimi çalışması yapılması gerekir. Tabii bazen her türlü çalışmaya rağmen başımıza gelen birtakım olumsuzluklar da karşımıza çıkabilir. Şu an İngiltere müzelerinin bu tür üzücü ve sıkıcı durumlar yaşadığını görüyoruz. Bizler kültür profesyonelleri olarak bunlara sevinecek durumda değiliz. Herhangi şekilde bir kültür varlığının zarar görmesi, yanlış ellere geçmesi veya herhangi bir metaymış gibi hele ki çalıntı olup rahat rahat satılabilmesi bizler için kabul edilebilir bir şey olamaz."