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KÜLTÜR-SANAT
Eklenme tarihi: 6 Eylül 2023 Çarşamba 11:28

Türkiye, Anadolu'ya ait eserlerin iadesi için devrede! İngiltere'ye kaçırıldılar

İngiltere'nin dünyaca ünlü müzelerinde antik Anadolu medeniyetleri ve Osmanlı'ya ait çok sayıda eser bulunurken, son dönemdeki çalınma ve kayıp haberleri, Türkiye başta olmak üzere birçok ülkeyi buradaki tarihi eserlerini geri almak üzere girişimlerini yoğunlaştırmaya itti.

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