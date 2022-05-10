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KÜLTÜR-SANAT
Eklenme tarihi: 10 Mayıs 2022 Salı 10:15

Sümela kapılarını açtı! Gün yüzüne çıkan saklı mekanlara akın

Türkiye'nin önemli tarihi ve turistik mekanlarından Sümela Manastırı'nda 6 yıldır süren yamaç ıslahı ve restorasyon sırasında gün yüzüne çıkarılan şapeller, keşiş ve öğrenci odaları, çan kulesi, çilehane, misafirhaneler ve mahzenlerden oluşan saklı mekanlar, manastır tarihinde ilk kez tüm alanları ile ziyarete açıldı. Yerli-yabancı ziyaretçilerin ağırlandığı manastırda restorasyon sırasında keşfedilen gizli şapele ise ulaşma çalışmaları sürüyor.

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