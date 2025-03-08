Haberler
  • venuslogo
  • Mor Papatya Haberleri
  • Akşam TV
  • Spor Haberleri
  • Canlı Yayın
  • $36,5141
  • 39,727
  • 3412.14

Foto Galeri

KÜLTÜR-SANAT
Eklenme tarihi: 8 Mart 2025 Cumartesi 13:28 |

Sultanların yaptırdığı camiler! Eski payitaht Edirne

Eski payitaht Edirne'de Osmanlı döneminde inşa edilen, savaş, deprem ve yangın gibi birçok afeti atlatarak yüzyıllardır ayakta kalmayı başaran camiler ihtişamlarıyla tarihi mirasın güzelliklerini yansıtmaya devam ediyor.

Copyright 2025
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.