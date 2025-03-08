Sultanların yaptırdığı camiler! Eski payitaht Edirne

Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye'nin restorasyon çalışmaları dolayısıyla tarihinin en sakin ramazanlarından birini yaşadığını anlatan Aksu, ramazan boyunca büyük bölümü kapalı olacak Selimiye'de, sınırlı kişiyle vakit ve teravih namazlarının kılındığını belirtti.





Aksu, "Caminin büyük bir bölümü kapalı olacak. Camimiz kısmen ibadete açık olacak, cuma ve vakit namazlarını kılıyorduk. İnşallah teravih namazları da kılınmaya devam edecektir. Her ne kadar restorasyonda, kısmen ibadete açık olsa da gerek yurt içinden gerek yurt dışından gelen kardeşlerimiz Selimiye'yi ziyaret ediyor." ifadelerini kullandı.