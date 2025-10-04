Sultanahmet'ten dünyaya mesaj: “Filistinli Çocuklar İçin Çiz” etkinliği rekora koştu
Yetim Vakfı'nın 81 ilde eş zamanlı düzenlediği 'Filistinli Çocuklar İçin Çiz' etkinliğinin İstanbul ayağı, Sultanahmet Meydanı'nda yapıldı. Türkiye'nin yanı sıra farklı ülkelerden etkinliğe katılan yüzlerce çocuk, Filistin'deki yaşıtları için resim çizdi, büyükler de onlara eşlik etti. Tüm yurtta çizilen resimler bir araya getirildiğinde 15 kilometrelik tuval uzunluğu ile Guinness rekoru hedefleniyor.
İstanbul'un kalbi Sultanahmet Meydanı, bugün anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.
Yetim Vakfı'nın öncülüğünde düzenlenen "Filistinli Çocuklar İçin Çiz!" etkinliği, Gazze'de yaşanan acılara dikkat çekmek ve savaşın ortasında hayalleri ellerinden alınan çocukların sesi olmak amacıyla gerçekleştirildi.
Türkiye'nin 81 ilinde eş zamanlı düzenlenen etkinlikte katılımcılar, çizimleriyle Filistinli çocuklara umut ve dayanışma mesajı verdi.
Etkinlik alanında TürkMedya Dijital'e özel açıklamalar yapan Yetim Vakfı Başkanı Murat Yılmaz, "Bugün burada bir rekor kırılıyor" dedi.
İşte Yetim Vakfı'nın Sultanahmet Meydanı'nda düzenlediği etkinlikten kareler:
