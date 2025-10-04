Haberler
KÜLTÜR-SANAT
Eklenme tarihi: 4 Ekim 2025 Cumartesi 17:20

Sultanahmet'ten dünyaya mesaj: “Filistinli Çocuklar İçin Çiz” etkinliği rekora koştu

Yetim Vakfı'nın 81 ilde eş zamanlı düzenlediği 'Filistinli Çocuklar İçin Çiz' etkinliğinin İstanbul ayağı, Sultanahmet Meydanı'nda yapıldı. Türkiye'nin yanı sıra farklı ülkelerden etkinliğe katılan yüzlerce çocuk, Filistin'deki yaşıtları için resim çizdi, büyükler de onlara eşlik etti. Tüm yurtta çizilen resimler bir araya getirildiğinde 15 kilometrelik tuval uzunluğu ile Guinness rekoru hedefleniyor.

