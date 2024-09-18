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KÜLTÜR-SANAT
Eklenme tarihi: 18 Eylül 2024 Çarşamba 13:30

Sultan 2. Abdülhamid'e ait olduğu düşünülüyor! Restore edildi

Sultan 2. Abdüllhamid'e ait olduğu düşünülen robdöşambrın restorasyon çalışmaları İstanbul Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsünde tamamlandı.