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KÜLTÜR-SANAT
Eklenme tarihi: 30 Mayıs 2024 Perşembe 11:08

Sular çekilince Sarayın gizli kalıntıları ortaya çıktı! Sırrı çözülemedi

Anadolu Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubad'ın Beyşehir Gölü kıyısında yer alan Kubadabad sarayı çevresinde kalıntılar ortaya çıktı. Gizemi henüz çözülemeyen bu kalıntılar, suların çekilmesiyle görünür hale geldi. Araştırmacılar, Kubadabad'ın sular altında kalan bölümlerini inceleyerek turizme kazandırmayı hedefliyor.

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