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KÜLTÜR-SANAT
Eklenme tarihi: 17 Şubat 2024 Cumartesi 15:59

Son dönem Osmanlı mimarisi örneği! Yalova'da restore edilen mescit açıldı

Yalova'da 1908 yılında yapılan ve Türkiye'nin en küçük mescitlerinden biri olan Hacı Muratlar Mescidi, yapılan restorasyonun ardından törenle ibadete açıldı. Altınova ilçesine bağlı Fevziye köyünde 4,5 metre eninde, 6 metre boyundaki son dönem Osmanlı mimarisi örneği mescit, İl Özel İdaresi tarafından yürütülen proje kapsamında restore edildi.

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