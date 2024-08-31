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KÜLTÜR-SANAT
Eklenme tarihi: 31 Ağustos 2024 Cumartesi 15:12

Silifke Kalesi'nde heyecanlandıran keşif! Mezarlara hediye olarak bırakıldığı değerlendiriliyor

Roma Dönemi'nden 20. yüzyıla kadar kesintisiz yerleşim yeri olan Mersin'deki Silifke Kalesi'nde yürütülen arkeolojik çalışmalarda, mezarlara hediye olarak bırakıldığı değerlendirilen gözyaşı şişesi, kandil ve seramik gibi buluntulara ulaşıldı.