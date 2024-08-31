Silifke Kalesi'nde heyecanlandıran keşif! Mezarlara hediye olarak bırakıldığı değerlendiriliyor

Alanın bir "kent" yapısına sahip olduğunu belirten Boran, şöyle konuştu:





"Silifke Kalesi'nin daha önceki kazılarında dağınık halde bulduğumuz mezar buluntuları ilk kez toplu halde tespit edildi. Antik Dönem'e ait mezar buluntuları arasında camdan yapılmış gözyaşı şişesi, yağ kandili ile ölen kişilerin yanında bulundurduğu seramik kaplar ortaya çıkarıldı. Bir nekropolde (mezarlık) bulunan malzemelerin benzerlerinin Silifke Kalesi'nde çıkarılmış olması son derece önemli. Antik Dönem'e ait buluntuların Bizans Dönemi'nin yapısının içinde çıkması, bu mimari ile buluntuları tarihlendirme ve değerlendirme açısından çok önemli. Kazının tamamlanması, verilerin incelenmesi ve laboratuvar analizinin yapılması sonrası net bilgiler ortaya çıkacak."