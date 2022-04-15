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KÜLTÜR-SANAT
Eklenme tarihi: 15 Nisan 2022 Cuma 13:47

Selimiye'nin silüeti ortaya çıktı! Talimatı Başkan Erdoğan vermişti

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Selimiye Meydan Projesi'yle cami silüetinin tam anlamıyla ortaya çıktığını söyledi.

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