Sekiz asır sonra yeniden ezan sesi yükseliyor! Kale kazılarında kalıntılarına rastlandı

Kemah Kalesi ve içerisinde bulunan caminin ilçe turizmine de önemli katkı sağlayacağını ifade eden Bayram, şöyle konuştu:





"Belediyemiz öncülüğünde tamamlanan bu 800 yıllık tarihi camimizde ezan sesi dinlemek, bizim için müthiş bir şey ve çok güzel bir duygu. Şu anda kaymakamlık, müftülük ve biz belediye olarak buranın her türlü ihtiyacını giderdik. Burada eksik olan ezan sesimizdi, onu da Ramazan Bayramı münasebetiyle gerçekleştirdik ve vatandaşımızın yoğun ilgisiyle karşılaştık. Binlerce yıllık tarihi olan Kemah Kalesi'nde ezan sesini tekrar duymak güzeldi."