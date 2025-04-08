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KÜLTÜR-SANAT
Eklenme tarihi: 8 Nisan 2025 Salı 16:09 |

Sekiz asır sonra yeniden ezan sesi yükseliyor! Kale kazılarında kalıntılarına rastlandı

Erzincan'ın Kemah ilçesindeki kale kazılarında kalıntılarına rastlanan Bey Camisi'nde inşa çalışmaları sonrası yeniden ezan sesi yükselmeye başladı.

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