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KÜLTÜR-SANAT
Eklenme tarihi: 20 Aralık 2021 Pazartesi 13:27

Şanlıurfa'da bulundu! Roma dönemine ait olduğu değerlendiriliyor

Şanlıurfa'da Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen kitap ve eser ele geçirildi.

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