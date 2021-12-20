Şanlıurfa'da bulundu! Roma dönemine ait olduğu değerlendiriliyor

İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Eyyübiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılarına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında, 2 milyon dolar karşılığında tarihi eser alışverişi yapılacağı bilgisi üzerine Suriye uyruklu T.E.H'nin evine operasyon düzenledi.

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Ekipler, operasyonda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen üzerinde dini yazılar ile semboller bulunan 41 sayfalık kitap ve deri üzerine işlemeli dini yazılar ile insan figürü bulunan eser ele geçirdi.