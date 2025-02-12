Sahte eser analizi için sergilenecekler! Yazma eserler yol gösterecek

Dolandırıcıların, inandırıcılığı artırmak için değerli madenleri kullanmaktan kaçınmadığına dikkati çeken Mimiroğlu, şunları kaydetti:





"Ceylan derisine yazılı İnciller, parşömenler gibi efsaneler çok dolaştığı için deri malzemenin yoğun olarak, hem cilt hem de yapraklarda kullanıldığını görüyoruz. Sahte eserler, eski görüntüsü vermek amacıyla, oksitlenmesi için genellikle kanalizasyonda veya hayvan dışkısında ya da toprakta aylarca, yıllarca bekletiliyor. Altın, gümüş gibi değerli madenler kullanılarak, eserin öneminin daha da artırılmasına çalışılıyor. Metal muhafazalar, değerli taşlarla süslemeler, bezemeler görüyoruz. Bazen de taş sandık boyuna gelebilecek kadar ağır oymalar yapıldığını görüyoruz. Sahtecilikte sınır tanımıyorlar. Bazı yazmaların da ciltlerinin orijinal, içinin sahte olduğunu tespit ettik. Aklınızın alabileceği her türlü teknik, el becerisinin imkan verdiği ölçüde kullanılmış."