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KÜLTÜR-SANAT
Eklenme tarihi: 12 Şubat 2025 Çarşamba 14:15 |

Sahte eser analizi için sergilenecekler! Yazma eserler yol gösterecek

Türkiye'nin farklı kentlerindeki tarihi eser dolandırıcılığı operasyonlarında ele geçirilen sahte Tevrat, İncil gibi materyallerin incelemesi ve analiziyle oluşturulacak envanter, yazma eserlerin taklitlerinin daha kolay belirlenmesi için yol gösterecek.

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