Restorasyonu tamamlandı! Silahtar Abdurrahman Ağa Camii 28 Şubat'ta açılacak

Ahşap çatı, sütunlar ve taşıyıcı kirişleri ile kürsü ve minberi yenilendi





Restorasyon kapsamında, caminin bodrum katındaki kaya, taş ve toprak dolgu temizlenerek, kaya ile arasına moloz taş duvar örüldü ve bodrum kat kullanıma açıldı.

Ahşap çatı, sütunlar ve taşıyıcı kirişler, ahşap döşemeler, tavan kaplamaları, korkuluk ve küpeşteler, vaaz kürsüsü ile minber malzemesine uygun yenilendi.