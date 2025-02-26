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KÜLTÜR-SANAT
Eklenme tarihi: 26 Şubat 2025 Çarşamba 16:05 |

Restorasyonu tamamlandı! Silahtar Abdurrahman Ağa Camii 28 Şubat'ta açılacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından temsil ve idare edilen Üsküdar'daki Silahtar Abdurrahman Ağa Camii, yeniden ibadete açılacak.

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