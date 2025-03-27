Restorasyon çalışmaları başladı! Samsun'da 8 asırlık tarihi çivisiz ahşap cami

Restorasyon çalışmalarıyla birlikte caminin güzelliklerinin ortaya çıkmaya başladığını ifade eden Kul, şunları kaydetti:





"Birbirine geçirilmiş çivisiz ve tek parçalarla kerestelerle yapılmış, penceresi dahi birbirine geçmeli ve ahşaptan yapılmış bir camii. Terme'de taban suyu olduğu için caminin altındaki taş ve kayalardan anlaşıldığı üzere yerden yükseltme yapılarak inşa edilmiş. Tarihçesi olarak Danişmentliler döneminde yapılan bir cami olduğunu biliyoruz. Çünkü caminin etrafında yer alan mezarlıklar Danişmentlilere ait bir mezarlık. Restorasyondan sonra yapılacak araştırmalarla buranın gerçek tarihi kimliğini ortaya çıkaracak. Ahşap çivisiz camii, restore edilerek en güzel şekilde gelecek nesillere devretmeyi planlıyoruz. İnşallah burayı koruyarak gelecek nesillere aktarılmasını ve onların da burayı görmelerini sağlayacağız."