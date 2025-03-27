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KÜLTÜR-SANAT
Eklenme tarihi: 27 Mart 2025 Perşembe 16:48 |

Restorasyon çalışmaları başladı! Samsun'da 8 asırlık tarihi çivisiz ahşap cami

Samsun'un Terme ilçesinde Danişmentliler dönemine ait yaklaşık 800 yıllık tarihi çivisiz ahşap camide restorasyon çalışmaları başladı.

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