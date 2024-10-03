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KÜLTÜR-SANAT
Eklenme tarihi: 3 Ekim 2024 Perşembe 18:11

Picasso, Da Vinci ve Warhol sergilerinin küratörü Jean-Christophe Hubert: “Onların hepsi birer dahi”

Bu yıl İstanbul Kültür Yolu Festivali'nde dünyaca ünlü sanatçıların sergileri festivalin öne çıkanları arasında yer alıyor. Warhol'dan Picasso'ya, Frida'dan Da Vinci'ye birbirinden önemli sergiler şehrin dört bir yanına yayılıyor. aksam.com.tr'ye konuşan sergilerin küratörü Jean-Christophe Hubert sanatçılar için “Dahi bu insanlar, hepsi birer dahi. Farklı alanlarda farklı zamanlarda yaşamış, tarihten silinmeyecek değerli kimseler…” diyor.