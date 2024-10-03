Picasso, Da Vinci ve Warhol sergilerinin küratörü Jean-Christophe Hubert: “Onların hepsi birer dahi”

BAŞKA YERLERDE OLMAYAN ESERLER BU SERGİDE





yoğun ilgi bana bu sanatın burada da başarılı olduğunu ve ona ilgi duyulduğunu gösterdi. Zaten ben bu çalışmaları başka kent ve ülkelerde de yaptım. Tüm bunlardan hem gurur duyuyorum hem de bu projenin mükemmel olduğunu söylemek istiyorum. Özellikle Picasso sergisi tam benim istediğim gibi oldu, çok memnunum. Buradaki Picasso sergisi onun yaratıcılığı üzerinde duruyor. Onun bu sergisinde 70 ilave eser var. Benim organize ettiğim sergilerin en önemlisi bu sergi diyebilirim çünkü başka yerlerde görünmeyen eserler bu sergide bir araya geldi. Daha canlı ve daha az geleneksel bir şey yapmaya çalıştım bu üç sergi ile."

İstanbul ve sanat kavramlarının yan yana gelmesini ise şöyle yorumluyor Hubert: "Burada üç farklı serginin küratörlüğü için bulunuyorum. Açıkçası Picasso sergisindeki kalabalık ve