Perre Antik Kenti'nde oda mezar bulundu! Tam 1800 yıllık

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Oda mezar hakkında bilgi veren Alkan, "Bu yılki kazılarda, girişinde kapı taşı bulunan 17 bireye ait oda mezarı bulduk. Bu mezarın birinin üzerinde ise Sabbion, Maxiadas isminde erkek ve kadın adları tespit ettik. Bu da Khamosorion tipindeki ilk yazıt olarak karşımıza çıkmaktadır. Milattan sonra 2. yüzyıl ve günümüzden 1800 yıl öncesine dayanmaktadır." dedi.