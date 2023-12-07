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KÜLTÜR-SANAT
Eklenme tarihi: 7 Aralık 2023 Perşembe 13:40

Perre Antik Kenti'nde oda mezar bulundu! Tam 1800 yıllık

Adıyaman'daki Perre Antik Kenti'nde yapılan kazı çalışmalarında, Roma dönemine ait 1800 yıllık oda mezar bulundu.

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