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KÜLTÜR-SANAT
Eklenme tarihi: 7 Aralık 2023 Perşembe 13:57

Osmanlı'nın zengin kıyafet kültürü! İstanbul'da meraklılarıyla buluştu

'Osmanlı Halk Kıyafetleri' sergisi, 20 etnik grubun kıyafet ve yaşam objeleriyle, farklı coğrafya ve kültürlerin yansımalarını bir araya getirdi.

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