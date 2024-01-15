  • $30,1011
  • 33,0102
  • 1985.46
  • 8037.67

Foto Galeri

KÜLTÜR-SANAT
Eklenme tarihi: 15 Ocak 2024 Pazartesi 14:20

Osmanlı eseri Edirne Sarayı! Restorasyon çalışmaları aralıksız sürüyor

'Osmanlı'nın Edirne Sarayı' olarak adlandırılan Saray-ı Cedid-i Amire'de (Edirne Sarayı) restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Copyright 2024
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.