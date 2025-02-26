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KÜLTÜR-SANAT
Eklenme tarihi: 26 Şubat 2025 Çarşamba 11:21 |

Öğretmeninin keşfettiği! Yeteneği sayesinde 7 ülkede sergi açtı

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde yaşayan 53 yaşındaki Füsun Sünnetçioğlu, öğretmeninin yönlendirmesiyle tanıştığı resim sanatında 7 ülkede sergi açtı.

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