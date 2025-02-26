Öğretmeninin keşfettiği! Yeteneği sayesinde 7 ülkede sergi açtı

Küçük hikayelerle bugünlere geldiğini dile getiren Sünnetçioğlu, resim yapmaya çok küçük yaşta başladığını kaydetti.





Öğretmeninin desteği ile ressamlığa yöneldiğini dile getiren Sünnetçioğlu, yaptığı eserleri yaşam haritası olarak değerlendirdiğini ifade etti.

Birçok hastane ve okul binasının duvarlarına dekorlar yaptığını belirten Sünnetçioğlu, engelli ve çocuklara yönelik birçok sosyal sorumluluk projesinde de gönüllü olarak yer aldığını aktardı.