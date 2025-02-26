Öğretmeninin keşfettiği! Yeteneği sayesinde 7 ülkede sergi açtı

Sünnetçioğlu, ilkokulda resme olan ilgisini fark eden öğretmeninin yönlendirmesiyle 9 yaşında resim sanatıyla tanıştı.
İlk çalışmasının beğenilmesiyle resme ilgisi artan Sünnetçioğlu, üniversite eğitimini de Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinde tamamladı.
Yaşamının büyük bölümünü İstanbul'da ressamlık yaparak geçiren Sünnetçioğlu, daha sakin bir yaşam sürebilmek için 2004 yılında memleketi Babaeski'ye dönerek evini atölyeye dönüştürdü.
Bugüne kadar birçok sosyal sorumluluk projesinde yer alan Sünnetçioğlu, yurt içi ve dışında 300'e yakın karma sergi açtı.
Sünnetçioğlu, Dünya Ressamlar Günü dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayatını sanata adadığını söyledi.
İlkokulda resim yapmaya başladığını belirten Sünnetçioğlu, resim yaparken sürekli çocukluğunun aklına geldiğini anlattı.
Küçük hikayelerle bugünlere geldiğini dile getiren Sünnetçioğlu, resim yapmaya çok küçük yaşta başladığını kaydetti.
Öğretmeninin desteği ile ressamlığa yöneldiğini dile getiren Sünnetçioğlu, yaptığı eserleri yaşam haritası olarak değerlendirdiğini ifade etti.
Birçok hastane ve okul binasının duvarlarına dekorlar yaptığını belirten Sünnetçioğlu, engelli ve çocuklara yönelik birçok sosyal sorumluluk projesinde de gönüllü olarak yer aldığını aktardı.
Kişisel sergi projelerim var"
Kazakistan, Japonya, ABD'nin de aralarında yer aldığı 7 ülkede karma sergilerde yer aldığını belirten Sünnetçioğlu, sanatseverlerden çok güzel tepkiler aldığını dile getirdi.