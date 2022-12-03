Necip Fazıl Ödülleri sahiplerini buldu... İşte ödül töreninden kareler

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Başkan Erdoğan, Necip Fazıl Ödülleri programına katıldı

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Başkan Erdoğan, ödül töreni öncesinde kürsüden hitapta bulundu.

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Başkan Erdoğan, " Bugün "Türkiye Yüzyılı" diyerek milletimizin önüne yeni bir vizyon koyarken aynı zamanda üstadın da hayalini hayata geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle "Yük Kimin Omzunda?" temasıyla düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri, bu akşam canlı yayında sahiplerini buldu.

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Bu yıl "Necip Fazıl Şiir Ödülü"nü alan şair Mehmet Can Doğan, Necip Fazıl Kısakürek'in metinlerinin okunduğu bir evde büyüdüğünü söyleyerek, "Ödülümü Türkçeye verilmiş bir ödül olarak görüyorum." ifadelerini kullandı.

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"Necip Fazıl Hikaye-Roman Ödülü"nün sahibi yazar Ayşegül Genç, Necip Fazıl Kısakürek'i rahmetle ve minnetle andığını dile getirerek, "Onun adına verilen bir ödül ile taltif edilmenin onurunu ve gururunu yaşıyorum." dedi.

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Roman ve iktisat, roman ve siyaset eksenli eserleriyle Türk düşünce ve edebiyat hayatında önemli bir tema ve beslenme alanı oluşturduğu için "Necip Fazıl Fikir-Araştırma Ödülü"ne bu yıl layık görülen Mustafa Özel de törene rahatsızlığı sebebiyle katılamadı. Ödülü vekaleten Kübra Kuruali Yaşar aldı.

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"Necip Fazıl İlk Eserler Ödülleri"nin sahiplerinden şair Can Acer, "Necip Fazıl, dünyada olmanın insanı atıl, hareketsiz bırakabilecek acısını hayatı boyunca büyük bir jeste çevirmiştir." ifadelerini kullandı.

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"Necip Fazıl İlk Eserler Ödülleri"nin diğer kazananı yazar Elif Genç, "Benim için Necip Fazıl Kısakürek'in eserleriyle ilk karşılaşmam ortaokul zamanlarına denk geliyor. Evimizdeki kitaplardan biriydi 'Çile' kitabı. Hepimizin hayatında bizi ilk uyandıran, bizi düşündüren, sorgulatan, bir şeylerin farkına varmamızı sağlayan ilk insanların ve ilk kitapların ayrı bir hatırası ve yeri vardır diye düşünüyorum." dedi.



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"Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülü"nün sahibi ise bu yıl Azerbaycan edebiyatı ve kültürünün önemli isimlerinden, yazar ve siyasetçi Elçin İlyasoğlu Efendiyev oldu.

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Resim sanatına uzun zamandır emek veren, geleneksel düşünce ve sanat birikimini modern sanatın imkanlarıyla dile getiren ve bu bağlamda "Necip Fazıl Saygı Ödülü"ne bu yıl değer görülen isim ressam İlhami Atalay oldu.