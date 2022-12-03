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KÜLTÜR-SANAT
Eklenme tarihi: 3 Aralık 2022 Cumartesi 01:25

Necip Fazıl Ödülleri sahiplerini buldu... İşte ödül töreninden kareler

Her yıl farklı temalarla düzenlenen Necip Fazıl ödülleri, bu yıl 'Yük kimin omzunda?' sloganıyla hazırlandı. Necip Fazıl ödülleri, onur konuğu olarak Başkan Erdoğan'ın ve kültür-sanat dünyasından önemli isimlerin de katılımıyla, bu akşam saat 19:00'da 24 TV ekranlarında canlı yayında sahiplerini buldu.

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