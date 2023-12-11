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KÜLTÜR-SANAT
Eklenme tarihi: 11 Aralık 2023 Pazartesi 13:10

Mardin'de kurtarma kazısında bulundu! İlçe merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, kurtarma kazısı yapılan alanda Roma dönemine ait 'villa kalıntısı'nda deniz canlıları figürlü mozaikler bulundu.

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