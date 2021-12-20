Mardin tarihi değişti: Bizans'ın son kalesi Dara'da yeni höyük bulundu

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Bizans İmparatorluğu'nun güneydoğudaki son kalesi Mardin Dara'da keşfedilen yeni höyük, antik kenti binlerce yıl öncesine tarihledi. Yeni keşfin çok önemli olduğunu belirten Kafkas Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Doç. Dr. Hüseyin Metin, kazı çalışmalarında elde edilecek yeni bulguların, Dara'nın geçmişine ışık tutmaya devam edeceğini söyledi.

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Özellikle 6'ncı yüzyılın bölge için önemli olduğunu aktaran Doç. Dr. Metin, "Dara'nın en çok bilinen tarihi milattan sonra 6'ncı yüzyıl ve sonrası dönemler. Özellikle 6'ncı yüzyıl bölge için çok önemlidir, çünkü buranın en büyük garnizon kenti aynı zamanda sivil yerleşim alanı ve siyasi yönetim merkezidir. Ancak bizim en çok dikkat ettiğimiz konu; bu kentin ne kadar erken olabileceği. Kazılarla milattan sonra 4'üncü yüzyıla kadar buluntulara sahip olduk ama bu yıl farklı bir çalışmamız oldu" dedi.

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"Acaba kentin çevresinde bu erken döneme ait yerleşimler saptayabilir miyiz?" düşüncesiyle hareket ettiklerini belirten Metin, "Nitekim bununla ilgili kentin sur duvarları çevresinde, surlarla neredeyse bitişik güneybatı kısmında bir höyük tespit ettik. 'Aba Höyüğü' olarak adlandırdığımız bu yerleşim alanında milattan önce 3 bin Helenistik döneme dair seramik verileri elde ettik. Yeni bulgularla kentin geçmişinin yaklaşık milattan önce 3000'li yıllara dayandığını anladık" diye konuştu.

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"Bu çok önemli bir gelişme" diyen Metin, "Böylelikle kentin sadece 6'ncı yüzyıla ait salt bir Bizans yerleşimi değil prehistorik dönemden itibaren bölgede sürekli yerleşim görmüş yerlerden biri olduğunu saptadık" dedi.