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KÜLTÜR-SANAT
Eklenme tarihi: 20 Aralık 2021 Pazartesi 16:29

Mardin tarihi değişti: Bizans'ın son kalesi Dara'da yeni höyük bulundu

Mardin'deki Dara Antik Kenti'nde yapılan kazı ve restorasyon çalışmaları sırasında yeni höyük bulundu. Yeni bulgularla kentin geçmişinin yaklaşık milattan önce 3000'li yıllara dayandığı tespit edildi.

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