Kütahyalı 'yaşayan insan hazinesi' çinicilik eğitimi veriyor

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Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünün çalışmalarıyla Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi çerçevesinde "Yaşayan İnsan Hazineleri Ulusal Envanteri"ne dahil edilen 77 yaşındaki Üstünkaya, eserlerinde özellikle tasarımlarıyla ön plana çıkıyor.