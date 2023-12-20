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KÜLTÜR-SANAT
Eklenme tarihi: 20 Aralık 2023 Çarşamba 17:39

Kütahyalı 'yaşayan insan hazinesi' çinicilik eğitimi veriyor

Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2020'de 'Yaşayan İnsan Hazinesi Ödülü'ne layık görülen çini ustası Hamza Üstünkaya, Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde kendisi adına açılan Çini Tasarım ve Uygulama Atölyesi'nde sanata meraklı gençlere eğitim veriyor.

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