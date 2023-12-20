Kütahyalı 'yaşayan insan hazinesi' çinicilik eğitimi veriyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünün çalışmalarıyla Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi çerçevesinde "Yaşayan İnsan Hazineleri Ulusal Envanteri"ne dahil edilen 77 yaşındaki Üstünkaya, eserlerinde özellikle tasarımlarıyla ön plana çıkıyor.
Babasından devraldığı çini sanatını 52 yıldır sürdüren, 7 binden fazla özgün deseni bulunan Üstünkaya'nın ustalığının gelecek kuşaklara aktarılması için DPÜ yönetimi, temmuz ayında üniversite bünyesinde Hamza Üstünkaya Çini Tasarım ve Uygulama Atölyesi açtı.
Üniversite öğrencileri ile dışarıdan gelen gençlere çiniciliğin ve tasarımın püf noktalarını öğreten Hamza Üstünkaya, günde 15-20 gence eğitim veriyor.