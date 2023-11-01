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KÜLTÜR-SANAT
Eklenme tarihi: 1 Kasım 2023 Çarşamba 12:55

Körtik Tepe'deki kazılarda çıkarıldı! Figürleri altına işledi

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yaklaşık 12 bin 500 yıllık Körtik Tepe'deki kazılarda çıkarılan eserlerdeki farklı hayvan figürleri takı tasarım ustası tarafından altın gerdanlık, küpe, yüzük ve bileklikte kullanıldı.

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