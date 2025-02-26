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KÜLTÜR-SANAT
Eklenme tarihi: 26 Şubat 2025 Çarşamba 17:12 |

Konya-Antalya arasındaki tarihi kervan yolu! Turizme kazandırılıyor

Konya ile Antalya'nın Alanya ilçesi arasındaki 405 kilometrelik Keykubad Göç ve Kervan Yolu'nda yürüyüş etkinlikleri nisan ayında başlayacak.

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