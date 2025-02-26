Konya-Antalya arasındaki tarihi kervan yolu! Turizme kazandırılıyor

Tarihi kervan yolunun Anadolu'nun kültürel hafızasını koruyan bir köprü olduğunu kaydeden Altay, "Selçuklu'nun vizyonuyla şekillenen bu rotayı, sürdürülebilir turizmle buluşturarak hem bölgemizin ekonomisine katkı sağlamayı hem de genç nesillere miras bırakmayı hedefliyoruz. Bu güzergah, doğa yürüyüşçüleri, tarih meraklıları ve fotoğrafçılar için eşsiz bir deneyim sunacak. Bölge turizmine de büyük katkı sağlayacak. Yönlendirme levhalarının takılmasına başlanan güzergahta tanıtım yürüyüşleri inşallah nisan ayında başlayacak." değerlendirmesinde bulundu.