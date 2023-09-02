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KÜLTÜR-SANAT
Eklenme tarihi: 2 Eylül 2023 Cumartesi 13:16

Kilis'in depremzede eserleri! Restorasyon çalışmaları başladı

'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen Kilis'te, hasar gören Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünün eserlerinde restorasyon çalışmalarına başlandı.

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