'Kehanet merkezi' Apollon Tapınağı! 2024'te 132 binden fazla ziyaretçi ağırladı

Ziyaretçilerden Emre Kurt, eşiyle İtalya'dan geldiğini belirterek, "Burada olmaktan dolayı mutluyuz. Böyle yapılar İtalya'da da mevcut ama burada bazı yapılar hala ayakta duruyor. Bunları eşime gösterdiğim için mutluyum." diye konuştu.