'Kehanet merkezi' Apollon Tapınağı! 2024'te 132 binden fazla ziyaretçi ağırladı

Hisar Mahallesi'ndeki Apollon Tapınağı'nda 1905 yılından itibaren Alman arkeologlar tarafından devam eden kazı ve restorasyon çalışmaları, 2024'ten itibaren Milet Müzesi Müdürlüğü başkanlığında devam ediyor.
Yunan mitolojisinde müziğin, sanatın, güneşin, ateşin ve şiirin tanrısı, kehanet yapan, bilici tanrı olarak kabul edilen Apollon'a adanan tapınak, korunmuş görkemli mimarisi ve mitolojik hikayesiyle ilgi görüyor.
Tapınağın, gözlerine bakanı taşa çevirdiğine inanılan yılan saçlı, keskin dişli, dişi canavar Medusa tarafından korunduğuna inanılıyor.
"Kehanet aracılığıyla öğrenmek isteyenlerin başvurdukları merkez"
Milet Müzesi Müdürü Baran Aydın, AA muhabirine, Apollon'un antik çağın en önemli dini merkezlerinden biri olduğunu söyledi.
Soylu kişilerin de tapınağa geldiğini aktaran Aydın, "Apollon, Antik çağın önemli din merkeziydi. Ege dünyasında özellikle krallardan, imparatorlardan, önde gelen kişilerden sıradan vatandaşlara kadar gelecekle ilgili olan sorularını bir kehanet aracılığıyla öğrenmek isteyenlerin başvurdukları bir merkez olarak karşımıza çıkıyor." dedi.
Ziyaretçilerden Emre Kurt, eşiyle İtalya'dan geldiğini belirterek, "Burada olmaktan dolayı mutluyuz. Böyle yapılar İtalya'da da mevcut ama burada bazı yapılar hala ayakta duruyor. Bunları eşime gösterdiğim için mutluyum." diye konuştu.