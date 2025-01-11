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KÜLTÜR-SANAT
Eklenme tarihi: 11 Ocak 2025 Cumartesi 11:26 |

'Kehanet merkezi' Apollon Tapınağı! 2024'te 132 binden fazla ziyaretçi ağırladı

Aydın'ın Didim ilçesinde antik çağın en iyi korunmuş tapınaklarından 'kehanet merkezi' Apollon Tapınağı'nı, geçen yıl 132 bin 740 ziyaretçi gezdi.

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