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KÜLTÜR-SANAT
Eklenme tarihi: 25 Ocak 2023 Çarşamba 12:53

Kapalıçarşı'nın yeni görünümü için geri sayım başladı! Haziran ayına kadar tamamlanması hedefleniyor

İstanbul'un tarihi simgelerinden Kapalıçarşı'nın iki yıldır süren restorasyon ve deprem güçlendirme çalışmaları büyük ölçüde bitti. Kalem ve ince işçiliklerin haziran ayına kadar tamamlanması hedefleniyor.

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