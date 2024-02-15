Kapadokya'daki 'sis denizi' turistlerin odağı oldu

Peribacaları ve ilginç kaya oluşumlarıyla kaplı Kapadokya'yı ziyaret eden turistler, son günlerde sık sık sisle kaplanan manzarayı, bölgenin hakim noktası Uçhisar Kalesi'nden izliyor.

Bölgenin sisle kaplandığı anlarda bulutların üstünde olma hissi ve görüntüsü sunan zirveyi ziyaret eden turistler keyifli vakitler geçiriyor.

Roma döneminde oyularak içine çok sayıda oda yapılan ve 1960'lı yıllara kadar belde halkının barınma amacıyla kullandığı yapının zirvesine merdivenleri tırmanarak çıkan turistler eşsiz manzarayı seyrediyor.

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TURİSTLER MASALSI GÖRÜNÜMDE FOTOĞRAF ÇEKİYOR





Çinli turist Sun Kaichun ilk defa ziyaret ettiği Kapadokya'daki tarihi ve doğal dokulardan etkilendiğini belirtti.

Sisli havanın çevreye farklı bir görünüm kazandırdığına değinen Kaichun, "Sabah vakitlerinde güneşli bir güne başladık. Sonra sis başladı ve etraf görünmez oldu. Bu yüksek noktadan etrafı izlemek çok keyifli." dedi.

Çinli turistlerden Liu Zhiyuan ise fotoğraflardan tanıdığı Kapadokya'da gezinti yapmanın heyecanını yaşadığını ifade ederek, "Burada çok farklı manzaralar var. Sis bastırınca kalenin zirvesine çıktık ve fotoğraf çekiyoruz. Kapadokya çok güzel." diye konuştu.