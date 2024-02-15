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KÜLTÜR-SANAT
Eklenme tarihi: 15 Şubat 2024 Perşembe 13:55

Kapadokya'daki 'sis denizi' turistlerin odağı oldu

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'ya gelen turistler seyir noktasından 'sis denizi'ni izliyor.

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