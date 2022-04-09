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KÜLTÜR-SANAT
Eklenme tarihi: 9 Nisan 2022 Cumartesi 16:11

Kadıköy'ün tarihine ışık tutan kazılar! Kiremit mezar bulundu

Kadıköy'ün tarihine ışık tutan ve dört yıldır devam eden Haydarpaşa kazılarında, Helenistik döneme (MÖ 330-MÖ 30) ait kiremit mezar bulundu.

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