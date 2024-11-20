İşte o minyatürün hikayesi! Sesini duyunca aşık oldu

Ferhad ve Şîrin'in hikayesini hepiniz bilirsiniz. Ferhad sevdiği kadın için dağları delmiştir... Klasik Türk edebiyatının en büyük aşk hikayelerinden biridir ve pek çok edebiyatçı mesnevi biçiminde kaleme almıştır. Hikayeyi anlatan minyatürler de sanat tarihinin önemli parçaları olarak kayda geçmiştir. Minyatürlerde daha çok Ferhad dağı delerken resmedilir. Pek bilinmeyen, görülünce tam olarak anlamlandırılalayan bir minyatürde ise Ferhad, Şîrin'i ve onun atını sırtında taşımaktadır.