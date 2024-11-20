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KÜLTÜR-SANAT
Eklenme tarihi: 20 Kasım 2024 Çarşamba 12:38

İşte o minyatürün hikayesi! Sesini duyunca aşık oldu

Ferhad, Şîrin'i ve onun atını taşırken mutsuz görünmediği halde hikayenin gerçeğini bilmeyenler tarafından “Şirin de az değil. Kendini sırtında taşıttığı yetmedi atını da taşıttı” gibi yorumlar yapılmıştır. Oysa bu tasvirin arkasında, sevdiğini korumaya çalışan bir erkeğin romantik ve cesur bir son saniye hamlesi vardır.