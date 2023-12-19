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KÜLTÜR-SANAT
Eklenme tarihi: 19 Aralık 2023 Salı 15:39

İstanbul'daki en eski dini yapı! Yapımına 450'li yıllarda başlandı

Ayasofya'dan daha öncesine tarihlenen ve yapımına 450'li yıllarda başlanan İmrahor İlyas Bey Camii diğer adıyla Studios Manastırı, İstanbul'daki en eski dini yapı olarak önemini koruyor.

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