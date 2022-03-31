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Foto Galeri

KÜLTÜR-SANAT
Eklenme tarihi: 31 Mart 2022 Perşembe 13:21

Istanbul Photo Awards 2022 kazananları açıklandı!

Anadolu Ajansının bu yıl sekizincisini düzenlediği 'Istanbul Photo Awards 2022', Yılın Fotoğrafı ödülünü Bloomberg fotoğrafçısı Konstantinos Tsakalidis kazandı. Dünyanın farklı yerlerinden gönderilen 16 binden fazla fotoğraf arasından, Tsakalidis'in 'Evia'da Bir Kadın' eseri ödüle değer görüldü. 7 kategoride 19 fotoğrafçı ödül aldı.

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