Istanbul Photo Awards 2022 kazananları açıklandı!

"Yılın Fotoğrafı- Tekil Haber" kategorisinde birincilik ödülünü "Evia'da bir Kadın" başlıklı fotoğrafıyla Bloomberg foto muhabiri Konstantinos Tsakalidis kazandı.
Tekil haber kategorisinde Getty Images Foto Muhabiri Drew Angerer, ABD kongre binası baskınını belgeleyen eseriyle ikinciliğe hak kazandı.
AFP Foto Muhabiri Paul Ratje, Teksas sınırında geçişleri engellenen mültecilerin yaşadığı zorlukları yansıtan fotoğrafıyla üçüncülüğü elde etti.
"Seri Haber" kategorisinde birinciliğe "Afganistan'ın Düşüşü" başlıklı fotoğrafları ile Los Angeles Times foto muhabiri Marcus Yam layık görüldü.
"Seri Haber" kategorisinde ikincilik ödülünü, "Myanmar'ın Bahar Devrimi" başlıklı fotoğraf serisi ile The New York Times foto muhabiri aldı.
"Seri Haber" kategorisinde üçüncülüğe "ABD Kongre Ayaklanması" başlıklı fotoğrafları ile Mark Peterson layık görüldü.
"Tekil Spor" kategorisinde birincilik ödülünü "Formula 1 İtalya Grand Prix"i başlıklı fotoğrafı ile AFP foto muhabiri Andrej Isakovic kazandı.
"Tekil Doğa ve Çevre" kategorisinde birincilik ödülünü "Kapımıza Dayanan Kuraklık" başlıklı fotoğrafı ile Mehmet Aslan kazandı.
"Tekil Doğa ve Çevre" kategorisinde ikincilik ödülünü ''Dinmeyen Acı'' başlıklı fotoğrafı ile Mizan News Agency foto muhabiri Mehdi Mohebipour kazandı.
"Tekil Doğa ve Çevre" kategorisinde üçüncülük ödülünü "Büyükayı" başlıklı fotoğrafı ile Peter Mather kazandı.
"Canon Seri Günlük Yaşam" kategorisinde birincilik ödülüne ''Samiler 'Biz Tundra'da Yaşardık" başlıklı fotoğrafları ile Natalya Saprunova layık görüldü.
"Seri Portre" birincilik ödülünü "En Güçlü Bağ" başlıklı fotoğrafları ile Sergei Stroitelev aldı.