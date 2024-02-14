  • $30,7509
  • 32,9566
  • 1968.76
  • 8935.08

Foto Galeri

KÜLTÜR-SANAT
Eklenme tarihi: 14 Şubat 2024 Çarşamba 14:33

ilk kez sergilenecek! Göbeklitepe'nin 'D yapısında' bulundu

Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'nde, neolitik döneme ait 81 eser ilk kez sergilenecek. Ziyarete açılacak eserler arasında Göbeklitepe'nin 'D yapısında' bulunan, yüzeyinde boya kalıntıları görülen kireç taşından yapılmış, gerçek boyutlu 'yaban domuzu' heykeli de yer alıyor.

Copyright 2024
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.