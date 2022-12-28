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Foto Galeri

KÜLTÜR-SANAT
Eklenme tarihi: 28 Aralık 2022 Çarşamba 12:53

Iğdır'ın tuz mağaraları FPV dronla görüntülendi! İlk kez göreceksiniz

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde bulunan mağaralardaki Tuz Terapi Merkezi, FPV dronla görüntülendi.

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