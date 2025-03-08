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KÜLTÜR-SANAT
Eklenme tarihi: 8 Mart 2025 Cumartesi 11:34 |

İftar sofralarının vazgeçilmez tatlısı güllaç, Çanakkale'de üniversite öğrencilerine ders oldu

Osmanlı Devleti'ne ait yemek kitabı olan 'Kitab-ı Me'kulat'da 'gülac' olarak tarifi verilen ve ramazan ayında iftar sofralarının vazgeçilmez tatlılarından olan güllaçın yapımı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'nde öğrencilere uygulamalı olarak öğretiliyor.

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