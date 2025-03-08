İftar sofralarının vazgeçilmez tatlısı güllaç, Çanakkale'de üniversite öğrencilerine ders oldu

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü 3'üncü sınıf öğrencilerinden Fatmanur İçer de güllaç yapmayı okulunda öğrendiğini belirterek, geleneksel lezzetin farklı bir formda hazırlanmasının da çok önemli bir yenilik olduğunu söyledi.





Güllaç yapımının hazırlığına sütü şekerle kaynatarak başladıklarını ifade eden İçer, "Süt kaynadıktan sonra güllaç yapraklarımızı içerisine bandırarak baklava tepsimize alıyoruz. Birkaç kat böyle devam ediyoruz. Ondan sonra içerisinde zevkimize göre ceviz, fındık, çilek koyabiliyoruz. Daha sonrasında tekrardan üstüne birkaç kat güllaç yapraklarımızı koyuyoruz ve üstteki süslemesiyle güllacımızı sonlandırıyoruz." dedi.