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KÜLTÜR-SANAT
Eklenme tarihi: 14 Aralık 2023 Perşembe 13:01

Hitit dönemine ait eserlerin benzerlerini yapıyor! 35 yıldır çamura şekil veriyor

Nevşehir'in Avanos ilçesinde çanak ustası Mustafa Uluada, müzelerde sergilenen Hitit dönemine ait tarihi çanak eserlerin benzerlerini yapıyor.

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