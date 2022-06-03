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Foto Galeri

KÜLTÜR-SANAT
Eklenme tarihi: 3 Haziran 2022 Cuma 14:22

Heyecanlandıran keşif! Yıllar sonra şans eseri bulundu

Denizli'nin Bekilli ilçesi kırsalında, M.S. 3 ve 4'üncü yüzyıllara ait olduğu belirlenen kaya resimleri bulundu.

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