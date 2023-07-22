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KÜLTÜR-SANAT
Eklenme tarihi: 22 Temmuz 2023 Cumartesi 13:10

Herakleia Antik Kenti'nde keşfedildi! 7 mekandan oluşan yapı ortaya çıkarıldı

Muğla'nın Milas ilçesinde tarihi ve doğal güzellikleriyle turistlerin ilgisini çeken Herakleia Antik Kenti'nde yürütülen arkeolojik kazılarda 7 mekandan oluşan bir yapı kompleksi gün yüzüne çıkarıldı.

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