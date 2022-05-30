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KÜLTÜR-SANAT
Eklenme tarihi: 30 Mayıs 2022 Pazartesi 13:40

Haydarpaşa Garı kazılarında heyecanlandıran keşif! Bir ilk yaşandı

Kadıköy'deki Haydarpaşa Garı kazılarında önemli bir keşif yapıldı. Kazılarda İstanbul için önemli ve ilk olma niteliği taşıyan Geç Helenistik Döneme ait bir mezar anıtı bulundu.

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