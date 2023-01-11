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KÜLTÜR-SANAT
Eklenme tarihi: 11 Ocak 2023 Çarşamba 15:03

Hatalı çimento harcı söküldü! UNESCO listesinde

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin “Surlar'da Diriliş' mottosuyla sürdürdüğü çalışmalarda 6'ncı etapta restorasyon devam ediyor. Çalışmalar çerçevesinde 39 ve 40 no'lu burçta dış cephede bulunan ve geçmiş dönemde yapıldığı değerlendirilen hatalı çimento harcı söküldü.

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